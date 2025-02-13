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Общество 13 февраля 2025 11:25

Минэкологии РТ выразило обеспокоенность по поводу наполнения боковых притоков Волги

По итогам 2024 года есть большие риски по наполняемости боковых притоков Волги. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на научно-практической конференции в Казани.

В своем выступлении министр вспомнил маловодные 2010, 2019 и 2023 годы на Куйбышевском водохранилище. Так, в 2010 году уровень верхнего бьефа достиг критической отметки в 49,1 метра БС, а в 2019 и в 2023 годах — 50 и 50,1 метра БС.

На берегах Волжско-Камского каскада водохранилищ расположены 15 субъектов страны. Татарстан — место слияния двух рек — Камы и Волги, напомнил Шадриков. В границах Татарстана расположено более 50% площади Куйбышевского водохранилища и более 90% площади Нижнекамского водохранилища.

#Минэкологии #Александр Шадриков #Волга
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