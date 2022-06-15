Минэкологии Татарстана: Выбросы в нижнекамской промзоне сократились в два раза

Модернизация производств и внедрение новых технологий позволили сократить выбросы в атмосферный воздух в Нижнекамске за 30 лет почти на 50 тыс. тонн. Об этом сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«С 2006 года работы проводятся в рамках межведомственной рабочей группы. Уменьшение выбросов произошло почти в два раза. В нижнекамской промзоне находится 61 промпредприятие, почти 7 тыс. источников загрязнения. Мы сегодня мониторим по Нижнекамску 339 веществ, это огромная работа, которую проводят наши специалисты», – сказал он.

Спикер отметил, что ведется детальный анализ выбросов по каждому веществу. Станции контроля загрязнения атмосферного воздуха позволяют оперативно определять источники загрязнений.