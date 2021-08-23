Минэкологии РТ: Все объекты нацпроекта «Экология» находятся под прицелом видеокамер

Ход реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в Лаишевском районе Татарстана проинспектировал сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В селах Державино и Никольское ведется расчистка и дноуглубление водных объектов. На сегодняшний день со дна двух водоемов изъято более 200 тыс. куб. метров ила. В селе Никольское на участке с изъятыми донными отложениями проводится рекультивация, после которой землю засеют многолетними травами.

«В ближайших планах подрядной организации — переход к следующему участку русла водного объекта», — уточнили в министерстве.

Помимо выездных осмотров экологи проводят онлайн-мониторинг всех объектов, реализуемых по нацпроекту «Экология». Для этого на каждом из них установлены камеры видеонаблюдения. Всего на очистку заиленного пруда в селе Державино Росводресурсами направлено более 36 млн рублей, стоимость работ по расчистке притока реки Меши у села Никольское составляет около 55 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса, их цели были частично переформулированы.