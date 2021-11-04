Минэкологии РТ: в результате аварии в Нижнекамске произошёл разлив 3 тонн топлива

В результате столкновения двух большегрузов в Нижнекамске произошел разлив 3 тонн горючего топлива на 180 кв. метров, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В Закамское территориальное управление Минэкологии РТ через „Единую дежурную диспетчерскую службу“ поступило сообщение о разливе топлива на Южной автодороге. Инспекторы совместно с сотрудниками специализированной инспекции аналитического контроля выехали на место. В ходе обследования территории было установлено, что на участке промзоны в результате столкновения двух большегрузов — „КАМАЗа“ и бензовоза Scania произошел разлив дизельного топлива. Общая площадь загрязнения составила 180 кв.м., разлито около 3 тонн горючего топлива. Специалистами инспекции аналитического контроля на месте произведен отбор проб почвы», — сказано в сообщении.

По результатам анализа будут приняты меры административного реагирования, направленные на ликвидацию последствий аварийного разлива нефтепродуктов. Виновные будут привлечены к ответственности, отметили в пресс-службе природоохранного ведомства.