Минэкологии РТ: В Год цифровизации данные мониторинга воздуха станут более открытыми

Сеть мониторинга атмосферного воздуха в Татарстане — одна из лучших в стране. В 2022 году данные со станций станут более открытыми, сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков перед началом церемонии награждения конкурса «Эколидер» в Казани.

«У нас 16 станций, которые следят за качеством атмосферного воздуха, мы мониторим 59 веществ. Контролируем выбросы, в том числе по формальдегиду в Нижнекамске. У нас есть шесть передвижных экологических лабораторий, которые в онлайн-режиме передают данные на наши серверы. Отбор проб происходит через каждые 20 секунд, усредняется каждые 20 минут», — рассказал он в ходе беседы с журналистами.

Спикер отметил, что при фиксации предельно допустимой концентрации каких-либо загрязняющих веществ в воздухе на место оперативно выезжает инспекторский состав. Экологи определяют источники загрязнения.

«Мы начинаем искать источники, кто произвел аварийный выброс. После этого возбуждаем административное дело и начинаем работать по нарушителям», — отметил министр.

Он напомнил, что 2022 год в Татарстане объявлен Годом цифровизации. Поэтому планируется, что данные со станций мониторинга атмосферного воздуха станут более открытыми. Наблюдения ведутся совместно с промышленными предприятиями. Так, «ТАИФ» и «Татнефть» в режиме реального времени предоставляют данные со своих станций на серверы Минэкологии РТ.

«Это говорит об их открытости, они не боятся, не скрывают свои показатели и данные. Татарстан — один из субъектов, где в региональное министерство поступают данные по качеству атмосферного воздуха в режиме онлайн», — подчеркнул Шадриков.

Кроме того, он сообщил, что ведутся переговоры с «Казаньоргсинтезом». Предприятие готово к сотрудничеству, поэтому экологи передвинули поближе к нему одну из своих станций.

«Формальдегид имеет редкий едкий запах, который щиплет глаза. Качество атмосферного воздуха иногда оставляет желать лучшего. По поручению Президента РТ мы сейчас занимаемся вопросом качества атмосферного воздуха в районе Самосыровской свалки, по которой было более 300 жалоб. Проводится рекультивация и активная дегазация. В перспективе из газа, выделяемого со свалки, будем вырабатывать электроэнергию. Газ, который негативно влиял на качество атмосферного воздуха, будет приносить пользу. Кроме того, в Казани проводится рекультивация иловых полей», — заключил министр.