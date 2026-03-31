Минэкологии РТ в этом году выпустит 15 соколов и установит на них трекеры

За три года Татарстан выпустил в дикую природу 24 сокола. О проекте по восстановлению Волжско-Камской популяции сокола-балобана рассказал сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на брифинге в Казани.

«Среди них двое птенцов, которые впервые за полвека появились на свет в Татарстане. В 2024 году мы передали в [Казанский] зооботсад четыре взрослые птицы для формирования потомства. В этом году мы вновь ждем птенцов, рожденных на нашей татарстанской земле», – отметил он.

По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова проект расширяет географию: выпуск птиц в этом году пройдет не только в Камско-Устьинском районе, но и на территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника.

«Мы планируем выпустить не менее 15 соколов и при поддержке Минприроды России установим на них трекеры, чтобы отслеживать их судьбу», – пояснил Зиганшин.