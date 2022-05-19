Минэкологии РТ: уровень Куйбышевского водохранилища восстановится после 21 мая

В режим накопления водных ресурсов после весеннего спецпопуска перейдет в скором времени Куйбышевское водохранилище, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«На заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада рассмотрены режимы работы водохранилищ на период с 19 мая по 10 июня. Большинством голосов поддержано завершение спецпопуска (рыбохозяйственной полки) и переход Куйбышевского водохранилища в режим накопления водных ресурсов», - сказано в сообщении.

По прогнозам Росводресурсов уровень воды в Куйбышевском водохранилище начнет повышаться после 21 мая. Следующее заседание межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада запланировано на 7 июня.