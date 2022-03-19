Минэкологии РТ: Уровень Куйбышевского водохранилища к 1 апреля повысится до 50,4 метра

По прогнозным расчетам Росводресурсов уровень Куйбышевского водохранилища в верхнем бьефе гидроузла к 1 апреля повысится до 50,4 метра по Балтийской системе. Об этом сказали участники заседания межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

«На заседании обсудили вопросы установления режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на период с 21 марта по 10 апреля. Режим Куйбышевского водохранилища предложено установить средним, со сбросным расходом 4700–4900 кубометров в секунду», – отметили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков поддержал предложенные режимы. Кроме того, на заседании рассмотрели предварительные расчеты работы водохранилищ Волжско-Камского каскада во время осуществления высоких сбросных расходов через Жигулевский и Волгоградский гидроузлы для обводнения Нижней Волги.