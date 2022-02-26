Минэкологии: Нарушителей из РТ включат в реестр недобросовестных недропользователей

Создание реестра недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр началось с этого года в России. В общефедеральных базу будут включены и недобросовестные участники электронных торгов из Татарстана. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Губайдуллин.

«Это будет общий реестр, куда мы будем обязаны вносить информацию. Реестр будет опубликован на сайтах Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Роснедр. Более подробная информация для недропользователей Татарстана о вводимых с этого года новшествах в скором времени будет размещена также на сайте Минэкологии РТ», — сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Госдумой в 2021 году был принят федеральный закон «О внесении изменений в закон „О недрах“» которым в законодательство в сфере недропользования внесены существенные изменения, вступившие в силу с 1 января 2022 года. Так, аукционы на право пользования недрами будут проводиться исключительно на электронных торгах — в порядке, установленном Правительством РФ. Раньше аукционы проводились в каждом субъекте по собственному порядку.