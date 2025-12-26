Минэкологии РТ: Татарстан за 8 лет вложил в экологию 106 млрд рублей

За последние восемь лет в природоохранные проекты в Татарстане вложено 106 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«1258 мероприятий, 106 млрд рублей вложено в экологию. 74 млрд из них – это средства предприятий. Это показатель зрелости и ответственности наших предприятий», – рассказал он.

Компании добровольно вкладывают в модернизацию очистных сооружений, новые технологии, рекультивацию.

«По статсведениям, за 2024 год мы вышли на 20,5 миллиарда рублей, обошли Москву и Санкт-Петербург. Это хороший показатель – экологоориентированность наших предприятий», – заметил Шадриков.