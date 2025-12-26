news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 декабря 2025 13:25

Минэкологии РТ: Татарстан за 8 лет вложил в экологию 106 млрд рублей

Читайте нас в
Телеграм

За последние восемь лет в природоохранные проекты в Татарстане вложено 106 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«1258 мероприятий, 106 млрд рублей вложено в экологию. 74 млрд из них – это средства предприятий. Это показатель зрелости и ответственности наших предприятий», – рассказал он.

Компании добровольно вкладывают в модернизацию очистных сооружений, новые технологии, рекультивацию.

«По статсведениям, за 2024 год мы вышли на 20,5 миллиарда рублей, обошли Москву и Санкт-Петербург. Это хороший показатель – экологоориентированность наших предприятий», – заметил Шадриков.

#Александр Шадриков #Экология #предприятия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

25 декабря 2025