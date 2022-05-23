Минэкологии РТ: Татарстан стал лидером экоакции «Вода России» по числу участников

Татарстан стал лидером Всероссийской экологической акции «Вода России» по числу участников, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Эта акция является частью федерального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ в рамках национального проекта „Экология“. Только в Казани в выходной день около 300 добровольцев вышли на берег реки, чтобы очистить от мусора прибрежные территории», — сказано в сообщении.

Добровольцев приветствовал первый замминистра экологии Айрат Шигапов. Он отметил, что благодаря росту числа волонтеров и активистов в республике регулярно снижается количество мусора. В прошлом году представители Татарстана тоже отличились во время акции «Вода России» — 276 тыс. человек очистили более 10 тыс. километров береговых линий.

Заслуженный тренер РФ, координатор проекта политической партии «Единая Россия» «Детский спорт» в РТ Ольга Павлова сообщила, что все экологические акции пользуются в Татарстане огромной популярностью.

Всероссийская акция «Вода России» прошла также в Волгограде, Нижнем Новгороде и Самаре. В Казани волонтеры и активисты перед началом уборки провели зарядку вместе с Ольгой Павловой, а после, разделившись на команды, собирали мусор на берегу пляжа «Нижнее Заречье». По итогам акции Казань заняла первое место по количеству участников и второе — по количеству набранных баллов.