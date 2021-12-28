Минэкологии РТ: Татарстан — лидер ПФО по финансированию природоохранных предприятий

Согласно предварительным данным, в Татарстане расходы на природоохранные мероприятия в 2021 году составили 11,5 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговой пресс-конференции в Казани.

«В том числе 3,3 млрд рублей привлечено по нацпроекту „Экология“, 1,3 млрд — целевые природоохранные мероприятия и 6,8 млрд — средства предприятий. Мы занимаем первое место в ПФО по финансированию природоохранных предприятий. Наши предприятия — социально и экологоориентированные», — сказал он.

Министр также отметил, что доходы от налогов и экологических платежей за год составили 1,03 млрд рублей. В частности, налоги, платежи и сборы составили 544 млн рублей. Еще 285 млн рублей — это платежи за негативное воздействие на окружающую среду.