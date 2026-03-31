Минэкологии РТ сообщило о запасе для приема талых вод на Куйбышевском водохранилище

Сейчас уровень воды на Волге у населенного пункта Верхний Услон составляет 51 метр по Балтийской системе. О ходе весеннего половодья в Татарстане рассказал сегодня на брифинге в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.

«В период весеннего половодья министерство традиционно сталкивается с двумя вопросами. Нам важно обеспечить безопасный пропуск воды и при этом сохранить ее для благоприятной водохозяйственной обстановки летом. <…> Нормальный уровень, который считается оптимальным для Куйбышевского водохранилища, – 53 метра. У нас в запасе для приема талых вод есть еще 2 метра», – сообщил он.

На территории республики расположено два крупнейших водохранилища – Куйбышевское и Нижнекамское. Куйбышевское водохранилище – основной регулятор стока Волжско-Камского каскада. Режимы работы водохранилища устанавливаются Росводресурсами на основании решений межведомственной рабочей группы, в работе которой участвуют представители Татарстана. Заседания проводятся ежемесячно, а в период паводка – два-три раза в месяц.

По данным Зиганшина, сейчас режим работы водохранилища установлен на уровне 6400-6500 кубометров, что обеспечивает безопасную работу и его функционирование.

«Наши сотрудники ежедневно осуществляют мониторинг режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада с использованием программного комплекса «Гидрокаскад», – отметил Зиганшин.

По прогнозам, со 2 апреля уровень воды начнет расти. Завтра пройдет очередное заседание межведомственной рабочей группы, где определят дальнейший режим работы водохранилищ.