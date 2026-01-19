Минэкологии РТ сообщило о сокращении превышений ПДК в воздухе на севере Казани

По итогам 2025 года число превышений ПДК в северной зоне столицы Татарстана снизилось в восемь раз, а количество жалоб от населения – в три раза. В целом по республике число превышений в атмосферном воздухе по сравнению с прошлым годом уменьшилось в шесть раз. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

Всего в 2025 году автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха выполнили более 4 млн измерений по 36 показателям. Благодаря соглашениям с ведущими предприятиями республики – «Татнефтью», «ТАНЕКО», «Нижнекамскнефтехимом», «Казаньоргсинтезом», «ТАИФом» – территориальная сеть наблюдения за воздухом включает 31 автоматический пост. Из них 14 – это станции предприятий.

Кроме того, в распоряжении специалистов имеется десять передвижных лабораторий, добавил докладчик.

Совместная коллегия Минэкологии РТ и Минлесхоза РТ проходит в Казани, в ИТ-парке имени Башира Рамеева.