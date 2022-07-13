На проект засыпки Казанки около «Чаши» выдали положительное заключение госэкспертизы

Проект засыпки Казанки возле «Чаши» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, этот вопрос находится на контроле, сообщил главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов.

Водный объект по границам относится к федеральному значению, вся информация в обязательном порядке перенаправлялась в Росприроднадзор, отметил он на пресс-конференции в «Татар-информ».

Совместно с Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой Росприроднадзор проводил выездные проверки на месте работ, отметил Шигапов. «На сегодняшний день заключение государственной экологической экспертизы на данную территорию выдано. Это процедура, которая позволяет оценить безопасность и необходимость проведения этих мероприятий», – добавил спикер.

Выдачу положительного заключения он объяснил тем, что территория, о которой идет речь, «заболачиваемая».