Общество 29 апреля 2026 12:29

Минэкологии РТ сообщило о годовщине со дня рождения соколят Алга и Тимер

Ровно год назад впервые за 50 лет в Татарстане родились краснокнижные соколята – самка Алга и самец Тимер – в рамках проекта по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Эти малыши появились на свет благодаря совместному проекту Министерства экологии, компании «СИБУР», фонда имени Щеповских и Казанского зооботсада», – рассказали в пресс-службе.

Проект проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Его реализация продолжается в Татарстане.

#Экология #минэкологи рт #нацпроекты
