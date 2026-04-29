Минэкологии РТ сообщило о годовщине со дня рождения соколят Алга и Тимер

Ровно год назад впервые за 50 лет в Татарстане родились краснокнижные соколята – самка Алга и самец Тимер – в рамках проекта по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Эти малыши появились на свет благодаря совместному проекту Министерства экологии, компании «СИБУР», фонда имени Щеповских и Казанского зооботсада», – рассказали в пресс-службе.

Проект проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Его реализация продолжается в Татарстане.