Минэкологии РТ сообщило о сокращении жалоб на качество атмосферного воздуха в 32 раза

Число жалоб татарстанцев на качество атмосферного воздуха с 2018 года сократилось в 32 раза. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами.

«Количество обращений снизилось с 583 в 2018 году до 18 в 2024 году», — сказал он.

Шадриков при этом обратил внимание на открытость крупных промышленных предприятий республики, которые раскрывают данные со своих автоматических станций по контролю за качеством воздуха.

Так, количество выбросов с Нижекамского промузла в атмосферный воздух с 2006 года снизилось на 35 тыс. тонн.