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Минэкологии РТ сообщило о сокращении жалоб на качество атмосферного воздуха в 32 раза
Число жалоб татарстанцев на качество атмосферного воздуха с 2018 года сократилось в 32 раза. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами.
«Количество обращений снизилось с 583 в 2018 году до 18 в 2024 году», — сказал он.
Шадриков при этом обратил внимание на открытость крупных промышленных предприятий республики, которые раскрывают данные со своих автоматических станций по контролю за качеством воздуха.
Так, количество выбросов с Нижекамского промузла в атмосферный воздух с 2006 года снизилось на 35 тыс. тонн.
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