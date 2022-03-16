Минэкологии РТ: Санкции не затормозят рекультивацию Самосыровского полигона

Внешняя политическая обстановка и санкции не затормозят развитие реализуемого проекта по рекультивации Самосыровского полигона в Казани. Об этом сообщил сегодня журналистам в ходе пресс-тура на полигон замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Оборудование, которое будет использоваться на генераторах, импортное, европейское. Но все оно на сегодняшний день уже в России, поэтому проблем с поставками не будет. Политическая и экономическая ситуация не повлияла на сроки реализации проекта. Вопрос по стоимости будем отдельно отрабатывать. На складах уже есть закупленная геомембрана, которая будет закрывать эту свалку. Вопрос держим на постоянном контроле совместно с Минприроды России, срыва сроков нет», – сказал он.

Рекультивация Самосыровского полигона по ул. Мамадышский тракт в Казани проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Работы начаты в 2021 и завершатся в 2023 году. Площадь рекультивируемых земель – более 14 га.