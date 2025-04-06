Минэкологии РТ Шадриков: «Ваша работа – это нескончаемый поиск, экспедиции и открытия»

В честь Дня геолога министр экологии Республики Татарстан Александр Шадриков поздравил представителей геологической отрасли с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.

В своем обращении министр отметил важность и значимость профессии геолога, подчеркнув, что это – не просто работа, а настоящее призвание, требующее интеллекта, смелости и готовности к постоянным открытиям.

«Вы – создатели будущего нашей страны, ваша работа – это нескончаемый поиск, экспедиции и открытия», – сказал Шадриков.

Он также подчеркнул, что благодаря труду геологов были открыты и освоены тысячи месторождений полезных ископаемых, ставших основой для социально-экономического развития России и Татарстана.

Шадриков выразил особую благодарность ветеранам геологоразведки за их неоценимый вклад в отрасль и за передачу опыта молодому поколению. Министр пожелал геофизикам, геохимикам, гидрогеологам, геодезистам, картографам, проходчикам и бурильщикам новых открытий, крепкого здоровья и семейного благополучия.

«С праздником!» – завершил своё поздравление Александр Шадриков.