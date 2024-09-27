Минэкологии РТ рассказало об участии Татарстана в новом экологическом нацпроекте

Республика Татарстан примет самое активное участие в новом национальном проекте «Экологическое благополучие». Об этом заявили в Минэкологии РТ.

Сегодня в послании Государственному Совету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что властям всех уровней необходимо обеспечить самое активное участие республики в 19 новых национальных проектах, объявленных Президентом России Владимиром Путиным.

«Президентом страны принят указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года. Сформированы новые национальные проекты, которые затрагивают все ключевые направления, в том числе повышение эффективности экономики и обеспечение ее кадрами, цифровую трансформацию и достижение технологического лидерства, создание комфортной, безопасной инфраструктуры для жизни и эффективной транспортной системы, заботу об окружающей среде и экологии, повышение благополучия и укрепление здоровья людей, реализацию молодежной политики, а также поддержку семьи, охрану материнства и детства. Задача органов власти всех уровней — обеспечить активное участие республики в национальных проектах и их неукоснительное исполнение», — заявил Рустам Минниханов.

В 2024 году завершается национальный проект «Экология». По решению Президента РФ на смену ему придет новый национальный проект «Экологическое благополучие», рассчитанный на реализацию в 2025–2030 годах. Новый нацпроект включит шесть федеральных проектов: «Вода России», «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла». «Чистый воздух». «Сохранение лесов» и «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

В федеральный проект «Вода России» предварительно уже согласовано включение двух мероприятий Республики Татарстан. Это расчистка русла реки Мелекески в Набережных Челнах стоимостью 320,7 млн рублей на 2025-2026 годы (2025-й — 168,9 млн рублей, 2026-й — 151,7 млн) и мероприятия по расчистке русла реки Ноксы с притоками в Казани стоимостью 718,9 млн рублей на 2028–2030 годы (2028-й — 210,0 млн рублей, 2029-й — 250,0 млн, 2030-й — 258,9 млн).

В рамках подготовки проекта от Республики Татарстан также сформированы и направлены перечни мероприятий, предлагаемых к включению в новый проект:

— по строительству (реконструкции) очистных сооружений и ливневых канализаций — 17 объектов на 18,3 млрд рублей,

— по экологическому оздоровлению водных объектов — 29 мероприятий на 4,4 млрд рублей.

В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» предварительно на плановый период до 2030 года запланирована рекультивация полигона ТБО в городе Нурлате площадью 21,9 гектара.

В федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» Татарстан планирует включить иницативу по реинтродукции сокола-балобана.