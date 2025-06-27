Минэкологии РТ рассказало о ремонте ГТС в селе Большие Яки в Зеленодольском районе

После 50 лет эксплуатации проведен капитальный ремонт ГТС в селе Большие Яки Зеленодольского района Татарстана. О проделанных работах журналистам в ходе пресс-тура рассказал сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Насретдинов.

«ГТС у села Большие Яки построено в 1973 году, эксплуатировалось 50 лет, появилась необходимость проведения капитального ремонта. Исполкомом Зеленодольского района в 2020 году была подготовлена проектно-сметная документация. Минэкологии РТ подало заявку в Федеральное агентство водных ресурсов. Заявка была поддержана, выделено 36,7 млн рублей, из которых 60% – федеральные средства», – сообщил он.

В 2024 году подрядной организацией ООО «Татмелиоводстрой» работы по капремонту были завершены.

«Данный водный объект используется для противопожарных мероприятий и рекреационных норм, а также активно используется населением», – уточнил Насретдинов.

В результате проведенных работ достигнут социально-экологический эффект и предотвращен возможный ущерб от негативного воздействия вод, защищено 133 жилых дома, в которых проживает более 330 человек, линии газопровода и электропередач, автодорога, детский сад, административные учреждения.

Зеленодольское село Большие Яки известно со времен Казанского ханства. Об этом свидетельствуют древние каменные надгробья на старом кладбище. Самая древняя из сохранившихся надмогильных плит датируется 1575 годом. Местные овражно-балочные системы «Фахри-Яры» и «Кишангер» являются памятниками природы. В селе работает храм Никольский скит – обитель монахов, есть родники.

Работы по ремонту и реконструкции ГТС проводятся в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» и в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Благодаря поддержке Федерального агентства водных ресурсов и Раиса РТ Рустама Минниханова за последние пять лет в Татарстане отремонтировано 34 гидротехнических сооружения на сумму более 615 млн рублей.