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Минэкологии РТ рассказало о разливе канализации в Осиново и загрязнении Кабана
Загрязнение почвы канализационными стоками в поселке Осиново и воды в озере Кабан обнаружили экологи Татарстана в ходе санитарно-экологического двухмесячника. Об этом сообщил на брифинге в Казани первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ – главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин.
По его словам, в ходе двухмесячника территория региона обследовалась с земли, воды и воздуха. Инспекторы обнаружили не только несанкционированные свалки, но и другие нарушения. В частности, загрязнения водных объектов.
«Вопиющим нарушением стало загрязнение почвы канализационными стоками в поселке Осиново. На лицо ненадлежащий контроль за состоянием канализационных сетей. Общая площадь загрязнения составила около 570 кв. метров», — сообщил Губайдуллин.
В исполком Зеленодольского района экологи отправили предостережения. Неподалёку от места разлива находится станция контроля, где неоднократно фиксировались многочисленные превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивается в 3 млн рублей. Министерством направлена претензия на устранение нарушений природоохранного законодательства благодаря проведению рекультивации земель.
Кроме того, в ходе обследования озера Кабан в Казани выявлены несанкционированные сбросы в водоем сразу в двух местах.
«По факту установки трубы без разрешительной документации Казанскому зооботсаду вынесено предостережение. Информация направлена в Росприроднадзор», — заметил Губайдуллин.
Также в ходе обследования Киндерки обнаружено загрязнение реки вблизи территории бывшего завода «Хитон». Земельный участок, где происходят сбросы в реку, находится в муниципальной собственности. Собственник трубы не установлен, сейчас решается вопрос по ее демонтажу.
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