Минэкологии РТ рассказало о расчистке Мелекески и реабилитации Ноксы

С 2025 года по поручению Президента РФ Владимира Путина в России стартуют мероприятия нового национального проекта «Экологическое благополучие». В Татарстане по федеральному проекту «Вода России» начнется второй этап расчистки русла реки Мелекески. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговой коллегии в Казани.

«Также запланирована экореабилитация реки Ноксы. Это инициатива наших коллег – регионального отделения Российского экологического общества, которую поддержал Раис РТ Рустам Минниханов. Мероприятия по расчистке должны стартовать в 2028 году, но мы ставим задачу начать экореабилитацию раньше», – сказал он.

Шадриков также сообщил об итогах мониторинга водных объектов в Татарстане.

«С 2019 года видим положительную динамику — идет снижение превышений ПДК загрязняющих веществ в поверхностных водах на водоемах республики. За пять лет фактов превышений стало в 1,3 раза меньше», – отметил он.

В прошлом году специалисты провели более 35 тыс. исследований проб. Выявлено более 4 тыс. превышений, что составляет 11,8% от общего количества. Для сравнения, в 2023 показатель составлял 12,2%.

«За последние годы мы видим улучшение качества воды в ряде водоемов. Количество и кратность превышений уменьшилось, а это значит, что водный объект соответствует более высоким стандартам чистоты», — пояснил Шадриков.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.