Минэкологии РТ рассказало о проектах по сохранению сокола-балобана и снежного барса

Проекты по сохранению сокола-балобана и снежного барса, реализуемые Татарстаном, – успешный пример синергии власти, науки, бизнеса и общественных организаций. Об этом заявил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на пленарном заседании XX Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских в Казани.

«Ярким примером всестороннего и комплексного взаимодействия выступает уникальная научная программа по возрождению Волжско-Камской популяции краснокнижного сокола-балобана. Этот проект вот уже третий год реализуется при поддержке компании СИБУР, он стал финалистом Национальной премии «Хрустальный компас». В этом году мы получили первое потомство этого вида на территории Татарстана после его исчезновения в 1974 году. Два птенца родились в Казанском зооботсаду», – рассказал он.

Кроме того, с участием представителей нашего региона продолжаются работы по сохранению популяции снежного барса – уникального, исчезающего вида.

«Научный центр по сохранению биоразнообразия Татарстана на базе объектов в Республике Алтай готовится к работе», – отметил Шадриков.

В марте в Казани прошла международная конференция с участием представителей всех 12 стран ареала обитания снежного барса. По ее итогам была принята Казанская резолюция.

«Надеемся, что тезисы этого документа будут рассмотрены и поддержаны на заседании стран Шанхайской организации сотрудничества», – добавил Шадриков.

Напомним, что в 2022 году по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова был создан Научный центр по сохранению биологического разнообразия со снежным барсом в приоритете. Центр, расположенный в Майминском районе Республики Алтай, начал работу в 2024 году.

В 2025-м туда доставили первых ирбисов – самцов Батыра и Жаниша, самок Умай и Кисуню. Проект реализуется при поддержке «Татнефти» и Института проблем экологии и эволюции РАН, включает лаборатории, ветеринарный и вольерный блоки, а также жилье для ученых.

Пленарное заседание «Стратегия экологического баланса: текущие достижения и перспективные задачи природоохранной сферы» прошло сегодня на территории «Казань Экспо» в рамках XX Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских «Промышленная экология и безопасность».

2025 год – знаковый для экологической отрасли России. По указу Президента России Владимира Путина на смену национальному проекту «Экология» пришел национальный проект «Экологическое благополучие». Одновременно отмечаются три важных юбилея: 180-летие Русского географического общества, 65-летие Волжско-Камского биосферного заповедника и 80 лет со дня рождения выдающегося эколога А.И. Щеповских.

Конференция в двадцатый раз стала центральной научной и профессиональной площадкой для обсуждения экологических вопросов, объединив представителей власти, науки, бизнеса и общества.