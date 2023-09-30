Минэкологии РТ рассказало о нарушениях «Восвод плюс» во время работ у рощи на Гаврилова

Во время берегоукрепительных работ на берегу реки Казанки возле рощи на улице Гаврилова экологи обнаружили ряд нарушений со стороны ООО «Восвод плюс». Об этом «Татар-иформу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

«По информации о работах, проводимых на улице Гаврилова, инспекторами министерства осуществлен выезд на территорию, в ходе которого фактов проведения земляных работ не установлено, специализированная техника отсутствовала. При обследовании земельного участка имелись следы расчистки от растительности. Данные работы проводились как в границе, указанной в решении на водопользование, так и за ее пределами, а именно на суше», — сообщили в природоохранном ведомстве.

В отделе водных ресурсов по Республике Татарстан по запросу экологов пояснили, что ранее поступило заявление ООО «Восвод плюс» о предоставлении водного объекта в пользование для строительства гидротехнического сооружения.

«Заявленный водный объект — часть акватории Казанки Куйбышевского водохранилища. Отделом было выдано ООО „Восвод плюс“ решение о предоставлении водного объекта в пользование с целью строительства гидротехнического сооружения», — сказано в сообщении.

Стропильные работы на берегу Казанки еще в начале недели заметили неравнодушные жители города. «На Гаврилова, на границе с ООПТ „Савиново“, в понедельник начались работы по бетонированию участка акватории», — сообщил экоактивист Тимур Ескараев в соцсетях.

Он отметил, что из-за проводимых работ на месте происшествия — обмелевшем берегу Казанки выкошен тростник и уничтожены места гнездования птиц и нереста рыбы.

Upd. (11.44): В беседе с обозревателем «Татар-информа» Ескараев пояснил, что ООО «Восвод плюс» взяло в аренду на пять лет участок Казанки. Это водный участок, уточнил экоактивист, который из-за засухи сейчас обмелел. Предполагалось строительство лодочной станции для последующего проката прогулочных плавсредств на воде, а сначала — укрепление берегов.

Татарстанский совет Всероссийского общества охраны природы (ВООП) направил обращение к руководителям трех госведомств Татарстана с просьбой остановить берегоукрепительные работы в районе улицы Гаврилова на Казанке. В нем предлагается перенести каменистый габион на территорию парка «Спортивный».

«В то же время на участке от Дворца водных видов спорта до моста Миллениум имеется готовая дамба с каменистым откосом и уже углубленная часть протоки. Здесь без больших затрат может разместиться база ОСВОДа с причалами для катамаранов и других прогулочных маломерных судов. Такой объект вполне вписывается в концепцию Спортивного парка и уж никак не вписывается в природный парк по улице Гаврилова, являющийся местом обитания ряда краснокнижных видов растений и животных», — говорится в обращении.

По данным источника «Татар-информа», в настоящее время ООО «Восвод плюс» отказалось от предыдущих планов по обустройству причала в водоохранной зоне реки возле рощи на Гаврилова для проката катамаранов и других прогулочных плавсредств и подало заявление о расторжении договора. По информации Ескараева, организация приняла предложение разместить развлекательный объект в парке «Спортивный».