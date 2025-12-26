Министр экологии Татарстана рассказал о наполнении Волги

На сегодняшний день уровень воды в Куйбышевском водохранилище около Казани на 1 м 20 см выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на встрече с журналистами.

«По уровню мы максимально договорились сохранить запас влаги, потому что не знаем пока, будет ли снег. Мы договорились, чтобы идти на сохранение. Ну и, конечно же, это рациональное использование Куйбышевского водохранилища как основного аккумулятора», – рассказал он.

Шадриков напомнил, что водохранилище – искусственное сооружение, 50% населения проживает по берегам Волги и Камы.

«Есть социальная ответственность у нашей республики вообще по благополучию всей Волги. Мы этой работой занимаемся. Ну и, соответственно, нас слышат. Когда проходит рабочая группа, соответственно, наши доводы всегда принимают во внимание, потому что мы научились моделировать, прогнозировать, оцифровали весь камский каскад», – подчеркнул он.