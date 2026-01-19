Минэкологии РТ рассказало о мониторинге Куйбышевского водохранилища

За три года экологами Татарстана выполнено 8 экспедиций по Куйбышевскому водохранилищу, собрано около 4 млн данных. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на итоговой коллегии министерства в Казани.

«В 2025 году протестирована инновационная платформа экологического мониторинга "Акваториум" отечественной компании NAECO. Технология обеспечивает непрерывное измерение гидрофизических параметров воды», – отметил он.

Республика Татарстан – самый многоводный регион в Среднем Поволжье. На ее территории расположены более 36 тыс. водных объектов, в том числе два крупнейших водохранилища – Куйбышевское и Нижнекамское, заметил Зиганшин.

«Куйбышевское водохранилище является основным регулятором стока всего Волжско-Камского каскада и его устойчивое функционирование имеет стратегическое значение для всего региона. Эффективное управление такими сложными водными объектами требует применения прогнозно-аналитических инструментов, одним из которых является программный комплекс "Гидрокаскад". Он был создан в 2021 году по поручению Раиса Татарстана», – сказал Зиганшин.

В 2025 году мониторинг водных объектов проводился в 114 пунктах. Есть положительная динамика по снижению количества фиксируемых превышений загрязняющих веществ. Усиливает систему мониторинга использование автоматических измерений на научно-исследовательском судне «Фламинго».