Минэкологии РТ рассказало о 28 случаях превышений по сероводороду в ЖК «Салават Купере»

За неделю с 8 по 15 сентября в районе ЖК «Салават Купере» было зарегистрировано 28 превышений по сероводороду. Максимальная концентрация загрязняющих веществ была превышена в 3,4 раза. О мониторинге загрязнений воздуха рассказало Минэкологии РТ.

Кроме того, автоматические станции контроля загрязнения атмосферы обнаружили превышения в поселке Осиново и на ул.Павлюхина. В каждой из точек повышенная концентрация загрязняющих веществ регистрировалась по одному разу.

«За минувшую неделю в адрес Министерства экологии поступило 27 обращений от жителей ЖК „Салават Купере“. По просьбам жителей были организованы выезды передвижной экологической лаборатории в северную зону г. Казани, в том числе и в ночное время», — говорится в сообщении.

Однако по результатам отобранных проб превышений в жилой зоне не выявлено.

По данным Гидрометцентра РТ на 13.00 15 сентября, превышений ни на одном из пунктов наблюдений в Казани не отмечено.