Минэкологии проведет ревизию водозаборных скважин в 12 районах Татарстана

В Татарстане в ближайшее время начнутся первые полевые работы по ревизии водозаборных скважин хозяйственно-питьевого назначения сельских населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Основными задачами при проведении ревизии являются определение обеспеченности сельских населенных пунктов источниками питьевого водоснабжения, оценка технического состояния водозаборных скважин (родников), наличие документации, оценка гидрохимического состава добываемой воды», – сказано в сообщении.

Мероприятия пройдут в Арском, Атнинском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сабинском и Тюлячинском районах. Результатом работ станут рекомендации, необходимые для обеспечения населения сельских поселений качественной питьевой водой из подземных источников и родников.

Ревизию в остальных районах планируется провести в 2023-2024 годах. Отметим, что в 2021 году в качестве пилотного проекта было проведено обследование Кайбицкого и Апастовского районов.