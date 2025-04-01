В Минэкологии РТ рассказали, куда сообщать о свалках

Активное участие в санитарно-экологическом двухмесячнике, стартовавшем 1 апреля в Татарстане, принимают муниципальные образования, предприятия и неравнодушные татарстанцы. Об этом «Татар-информу» сообщил первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Губайдуллин.

«В ходе санитарно-экологического двухмесячника особое внимание будет уделено обращениям граждан, которые сообщают нам о свалках по различным каналам связи. Кроме того, в муниципалитетах созданы специальные штабы, которые помогают выявлять нарушителей и своевременно предпринимать соответствующие меры», – сказал он.

По данным Минэкологии РТ, в прошлом году участие в субботниках приняли 398 тыс. татарстанцев. На полигоны ТКО вывезли почти 350 тыс. кубометров отходов, задействовали порядка 12 тыс. единиц техники.

В 2024 году в ходе двухмесячника надзорные ведомства выявили почти 3,5 тыс. нарушений, 40% из них – несанкционированные свалки. Каждую вторую свалку убрали к 30 мая, а остальные – в течение года. По итогам двухмесячника нарушителям предъявили штрафы на общую сумму 4,7 млн рублей.

В этом году в республиканскую общественную экологическую приемную до старта двухмесячника поступило 950 обращений. Экологи продолжают принимать сообщения обо всех нарушениях.

Санитарно-экологический двухмесячник проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Основная цель экомарафона – убрать свалки мусора и благоустроить территории после зимы.