На озере Изумрудном в формате квеста пройдет субботник с музыкой и «джекпотом»

17 сентября в 10.30 на озере Изумрудном в поселке Юдино стартует субботник в формате квеста «Чистые игры». В нем примут участие команды до четырех человек, цель каждой из них — заработать наибольшее количество баллов за собранный мусор.

За ограниченное время команда должна не только очистить берег озера, но и отсортировать собранные отходы для дальнейшей переработки, пояснили в пресс-службе Минэкологии РТ. Причем повышенные баллы в игре дают отсортированный пластик, стекло, металл, а если игрокам удалось найти особо опасные отходы, например, батарейки, то это «джекпот».

Чтобы присоединиться к игре необходимо собрать команду до четырех человек и зарегистрироваться до 15 сентября по ссылке. Для участников мероприятия будет организована концертная программа и полевая кухня.

Субботник пройдет в рамках Всероссийской акции «Вода России» и федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Нацпроекты реализуются с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.