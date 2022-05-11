Минэкологии РТ планирует распределить потоки посетителей на Лебяжьих озерах

Минэкологии РТ рассматривает возможность введения нормирования антропогенной нагрузки не только на Голубых, но и на Лебяжьих озерах под Казанью. Об этом сообщил сегодня первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ – главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На сегодняшний день министерством совместно с научными организациями по Лебяжьему и Голубым озерам рассматривается возможность нормирования антропогенной нагрузки – определения того количества людей, которые в единицу времени могут находиться на данной территории. В рамках озера Лебяжье такие работы также проводились, также оценивалось негативное воздействие в рамках контрольно-надзорной деятельности. Были выявлены все потенциальные источники загрязнения. На сегодняшний день постоянно проводится мониторинг этих источников», - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

Как пояснили в пресс-службе Минэкологии РТ, речь идет не о запретах на посещение любимого места отдыха казанцев. Однако в дальнейшем, возможно, изменятся пляжные зоны.

«В будущем возможно проведение зонирования территории. Будут выстроены маршруты определенным образом, чтобы где-то снизить нагрузку на территории. Где-то высадят кусты, чтобы меньше там ходили, проложат экотропы, чтобы снизить нагрузку там, где это необходимо», - отметили в пресс-службе.

По словам Шигапова, ученые пришли к выводу, что экосистема Лебяжьих озер восстановится самостоятельно. За какой период это произойдет, эксперт не сказал, сославшись на то, что на этот процесс помимо антропогенной нагрузки влияет множество факторов, в том числе естественных, климатических.

«По результатам проведенных анализов институт озероведения приходит к выводу, что экосистема выстраивается. Процесс идет естественным образом, экосистема функционирует в нормальном режиме», - заключил спикер.