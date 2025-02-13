Минэкологии РТ предложило создать единый центр управления Волжско-Камского каскада

Колебания уровня воды на Куйбышевском водохранилище провоцируют разные проблемы, в том числе экзогенный процесс. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на научно-практической конференции в Казани.

По мнению экологов, резкие перепады уровня водохранилища приводят к подмыву и постепенному разрушению берегов, активизируя экзогенные процессы. Когда уровень воды резко повышается, течение подмывает береговой склон. При последующем снижении уровня, обнажившаяся порода подвергается воздействию атмосферных явлений. Это приводит к изменению береговой линии. Резкие перепады уровня нарушают естественный баланс в береговой экосистеме. Ежегодные перепады уровня воды также приводят к вымыванию грунта береговых полос возле населенных пунктов.

Кроме того, значительная сработка Куйбышевского водохранилища связана с рядом факторов:

- обеспечение длительности рыбохозяйственной полки для создания максимально благоприятных условий для нереста в Нижней Волге в отсутствие перспектив наполнения;

- необходимость сбросных расходов в летний период в объеме не менее 5 тыс. куб. м/с. для обеспечения работы поверхностных водозаборов хозяйственно-питьевого назначения и развития водных биологических ресурсов;

- непроектный режим работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ;

- отсутствие регулирующих (уровенных) гидроузлов ниже створа Волжской ГЭС требует постоянного увеличения холостых сбросов при осуществлении спецпопуска и приводит к дефициту воды выше по ВКК.

Для решения проблемных вопросов Шадриков предложил создать единый центр управления Волжско-Камского каскада, который будет учитывать интересы всех регионов.