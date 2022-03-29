Минэкологии РТ предложило поднять уровень Нижнекамского водохранилища до 64 метров

Чтобы обеспечить создание дополнительных регулирующих емкостей для Волжско-Камского каскада, нужно поднять уровень Нижнекамского водохранилища до отметки 64 метра по Балтийской системе. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«Ежегодно при достижении у гидропоста Верхний Услон отметки в 53,3 метра по Балтийской системе в министерство поступают жалобы от населения районов о подтоплении придомовых территорий. Это свидетельствует о том, что строительство объектов в прибрежной зоне водохранилища осуществляется без учета его максимальных уровней в период половодья. Понижение уровня ниже отметки в 50 метров по БС на Куйбышевском водохранилище осенью тоже приводит к активному обсуждению», – сказал он.

На основании имеющейся аналитики экологи вышли на федеральный уровень с обоснованной инициативой комплексного решения проблем регулирования режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, а не только Куйбышевского водохранилища. Они предлагают активизировать работу по разработке новых правил использования водных ресурсов Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ.

«Нужно обеспечить создание дополнительных регулирующих емкостей за счет поднятия уровня Нижнекамского водохранилища до отметки 64 метра по Балтийской системе. Для решения всех этих природоохранных проблем нужны экономические инструменты, и сегодня они есть», – подчеркнул Шадриков.