Минэкологии РТ поддержало новые режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада

Минэкологии Татарстана поддержало новые режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, предложенные Росводресурсами. Решение было принято на заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы гидроузлов, которое прошло в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Республику на заседании представлял министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин. Основной темой стало установление оптимальных режимов работы водохранилищ на период с 11 февраля по 12 марта 2026 года.

В частности, поддержана инициатива Росводресурсов по снижению сбросных расходов Куйбышевского водохранилища: с 11 февраля средний сброс предлагается установить на уровне 5,3–5,4 тыс. кубометров в секунду вместо ранее действовавших 5,8 тыс. кубометров.

Для Нижнекамского водохранилища определен диапазон уровня воды в верхнем бьефе у плотины 62,7–63,75 метра по Балтийской системе.

В ходе заседания также рассмотрели гидрологическую обстановку. По данным Росгидромета, приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада в январе составил 140% климатической нормы, прогноз на первый квартал 2026 года – 136% нормы.

Принятые решения направлены на обеспечение устойчивого водоснабжения, поддержание судоходства и рыбного хозяйства, а также снижение рисков неблагоприятных паводковых явлений. Официальные указания о введении новых режимов будут опубликованы на сайте Росводресурсов.