Минэкологии РТ планирует открыть пункты приема шин по всей республике

За первое полугодие 2026 года экологами Татарстана собарано и вывезено на переработку более 430 тонн отработанных шин. Пункты их приема организованы в 36 районах республики. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азат Зиганшин на XXI Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских.

«С 2025 года Министерством совместно с компанией «Татнефть» и органами местного самоуправления ведется работа по созданию республиканской сети таких пунктов. Собранное вторичное сырье передается на переработку, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла. Приоритетная задача – расширение географии пунктов на все муниципальные образования», – рассказал он.

Информация о пунктах приема отработанных автомобильных шин и покрышек занесена на экокарту Татарстана в подсистеме «Зеленые стандарты».

Кроме того, на экокарту нанесены адреса пунктов сбора по широкому перечню отходов, организованных региональными операторами «УК «ПЖКХ» и «Гринта». Такие пункты принимают от жителей различные фракции с дальнейшей отправкой их на переработку или утилизацию.