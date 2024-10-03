Минэкологии РТ планирует начать расчистку русла Ноксы раньше 2028 года

Мероприятия по расчистке русла реки Ноксы с притоками в Казани включены в новый федеральный проект «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» на 2028-2029 годы. Однако экологи Татарстана будут добиваться того, чтобы они стартовали раньше. Об этом сообщил «Татар-информу» замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Проект по очистке Ноксы поддержали в федеральном центре, он включен в национальный проект «Экологическое благополучие». Думаю, в ближайшее время мы его реализуем, почистим один из самых основных водных объектов Казани. Реализация проекта запланирована на 2028-2029 годы, но перед нами стоит задача передвинуть сроки этого мероприятия на более ранний период», - сказал он.

Егор Тарнавский сообщил, что со следующего года проектом бюджета подтверждено начало проведения второго этапа по расчистке реки Мелекески в Набережных Челнах. Не стоит тянуть и с расчисткой Ноксы, считает он.

«Начать хотим сегодня, но бюджет формируется не в один день. Не исключено, что на следующий год или через год удастся мероприятие по расчистке Ноксы передвинуть», - заметил замминистра.

Он добавил, что проектная сумма на проведение мероприятия составляет 703 млн рублей.

«С учетом того, что эта сумма в текущих ценах, нужно понимать, что, если проект будет реализовываться в последующие годы, она будет пересчитана», - подчеркнул замминистра.