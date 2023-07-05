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Минэкологии РТ отправило в зону спецоперации очередную партию гуманитарного груза
Очередную партию гуманитарной помощи для военных в зоне спецоперации передали сотрудники Министерства экологии РТ.
Груз, в котором находятся медикаменты, бензопилы, газовые плиты, доставлен в город Сватово Луганской Народной Республики.
«Мы поддерживаем связь с участниками спецоперации. Для нынешней партии гуманитарной помощи было закуплено все то, что нужно бойцам. Желание только одно – чтобы они вернулись живыми и здоровыми», – говорят сотрудники ведомства.
Это вторая партия груза, которую отправили экологи нашим бойцам. В первую были отправлены медикаменты, вещи первой необходимости, маскировочные сетки.
Татарстанские бойцы поблагодарили сотрудников ведомства. «Большое спасибо за помощь, поддержку и веру в нас! Здесь, в зоне спецоперации, для нас это особенно важно», – отметили они.
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