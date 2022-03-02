Минэкологии РТ отметило открытость систем контроля качества воздуха «Нижнекамскнефтехима»

Вопросы экологии обсудили в Нижнекамске на заседании Межведомственной рабочей группы (МРГ) по обеспечению экологической безопасности при развитии Нижнекамского промышленного узла.

Вопросы экологической безопасности обсудили в Нижнекамске на заседании межведомственной рабочей группы

В совещании под руководством министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александра Шадрикова приняли участие руководители ведущих промышленных предприятий Нижнекамска, в том числе «Нижнекамскнефтехима», ТАИФ-НК, ТАНЕКО и городского водоканала.

Шадриков сообщил, что в Нижнекамске за последние два года в 6 раз снизилось количество жалоб от населения на качество атмосферного воздуха. Если в 2019 году их было 533, то в 2020 — 86.

Министр экологии РТ Александр Шадриков сообщил, что в Нижнекамске за последние два года в 6 раз снизилось количество жалоб от населения на качество атмосферного воздуха

Гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин отметил, что на предприятии установлено 5 автоматических постов контроля загазованности воздуха. Контроль также ведется в границах санитарно-защитных зон и осуществляется передвижным экологическим постом. Данные автоматически передаются в экологические ведомства.

«Нижнекамскнефтехим» сегодня первое предприятие, которое стало в этой части открытым. К нам в режиме онлайн поступают данные мониторинга воздуха с предприятия», - подчеркнул министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Он подчеркнул, что «Нижнекамскнефтехим», ТАНЕКО и ТАИФ-НК проводят много природоохранных мероприятий. «Люди должны об этом знать. Мы много раз говорили, что миллиард рублей — ничего не значит. А вот когда говорим, что сократились жалобы в 6 раз. Это уже значит многое, – заявил министр.

На совещании было отмечено, что «Нижнекамскнефтехим», входящий в холдинг СИБУР, с 2001 по 2020 годы направил на охрану окружающей среды более 13 млрд рублей. При этом за 20 лет выпуск продукции увеличился в 2 раза, а выбросы снизились почти на 47%.

«В прошлом году мы приступили к реализации новой экологической программы до 2025 года. Планируемые затраты составят более 12 млрд рублей. В 2021 году профинансировано 52 мероприятия на сумму почти 2 млрд рублей», – сообщил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин: «В прошлом году мы приступили к реализации новой экологической программы до 2025 года. Планируемые затраты составят более 12 млрд рублей»

Он отметил, что в рамках программы повышения экологической эффективности, ведется строительство четвертой нитки водовода, запланирован третий этап реконструкции биологических очистных сооружений, реконструкция полигона промышленных отходов.

Предприятие вносит большой вклад в озеленение города. Только в прошлом году нефтехимики посадили 196 тыс. деревьев на площади 56,6 га. Также предприятие пополняет водные биоресурсы: в реку Кама в 2021 году выпущено более 125 тыс. мальков стерляди.

Компания ведет активную деятельность в области экологического просвещения. Для нижнекамцев регулярно организуются экскурсии на предприятие. В шести школах-партнерах установлены фандоматы для сбора использованной алюминиевой и пластиковой тары для ее последующей переработки (ресайклинга).

В 2021 году «Нижнекамскнефтехим» стал одним из первых нефтехимических предприятий, получивших комплексное экологическое разрешение на вторую промышленную зону. В его рамках предусмотрено выполнение целого ряда мероприятий по повышению экологической эффективности.

В феврале 2022 года «Нижнекамскнефтехим» подписал соглашение с Росприроднадзором о реализации природоохранных мероприятий на сумму более 6 миллиардов рублей.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима».