Минэкологии РТ организовало научную экспедицию с участием судна «Фламинго»

Сегодня, 8 июля, прошла экспедиция по Куйбышевскому хранилищу в Казани с участием научно-исследовательского судна «Фламинго». Экспедиция организована совместными усилиями работников ГБУ «НПО Геоцентр Республики Татарстан» и учеными Татарского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» (Татарстан НИРО).

Основной задачей экспедиции станет комплексная оценка воздействия гидрофизических и гидрохимических факторов на водные организмы с целью выявления экологического состояния экосистемы Куйбышевского водохранилища.

Научные исследования будут проводиться с использованием современного оборудования и программного обеспечения на борту судна «Фламинго», установленного компанией NAECO из Санкт-Петербурга.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Про элементы испытываемого судна «Фламинго», его модернизацию рассказал генеральный директор ГК «Naeco» Алексей Булыгин. Судно «Фламинго» оборудовано в 1996 году по заказу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Модернизация комплекса была в 2006 году, и глубокая модернизация произведена в 2022 году.

«На носу судна установлено спускоподъемное устройство, на котором размещен преобразователь гидрохимико-физических параметров. Оно по ходу движения регистрирует и наносит с привязкой к координатам все эти параметры измерения в вычислительный центр. Мы получаем измеренные параметры по ходу движения с привязкой к конкретным координатам. Все эти параметры также привязываются непосредственно к координатам, наносятся на карту и отображаются в вычислительном центре, который располагается в центральной части судна. Потом эти параметры передаются в береговой центр, где анализируются. Также на спускоподъемном устройстве установлен водозабор, который доставляет воду для анализа в химическую лабораторию, расположенную в кормовой части судна. Там проходят уже химический анализ по 8 параметрам и еще измерение мутности», – пояснил гендиректор Булыгин.

А заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева заявила, что компания «NAECO» предоставила для экспедиции новое оборудование – буек.

Фото: © Пресс-служба Минэкологии и природных ресурсов РТ

«Он будет в автоматическом режиме снимать показатели, и отечественное программное оборудование будет обрабатывать результаты и передавать нам. К концу августа мы совместно с учеными выберем точку установки этого оборудования», – пояснила она.

В течение 2 месяцев будет проходить апробация буйка для того, чтобы выходить с предложениями о масштабировании и внедрении нового оборудования на территории республики.

«Такой масштабный мониторинг на научно-исследовательском судне, которых не так много в Российской Федерации. Прежде всего он нацелен на оценку состояния наших водных ресурсов, что очень важно в разрезе достижения цели ”Экологического благополучия” нашего национального проекта, потому что качество водной среды – это один из основных компонентов благополучия окружающей среды и нашего с вами долголетия».

Также замминистра экологии и природных ресурсов РТ сообщила о том, что оценка качества состояния воды за 2023-2024 годы и на данный момент стабильна. В Татарстане традиционно фиксируется превышение марганца в воде, отмечает замминистра экологии и природных ресурсов РТ.

Фото: © Пресс-служба Минэкологии и природных ресурсов РТ

«Это характеристика Республики Татарстан, что у нас в принципе идет фоновая завышенная концентрация марганца в воде. Мы видим некоторые участки локального загрязнения, как правило, это возле населенных пунктов. Это тоже достаточно частая ситуация для всех водных объектов. Аномальных, катастрофических изменений, загрязнений водной среды мы, конечно, не наблюдаем», – заверяет Манидичева.

Замминистра экологии и природных ресурсов республики также объяснила задачи настоящей экспедиции. По словам Манидичевой, экспедиция пройдет через Казань, Зеленодольск и спустится до Камского Устья.

«Отмониторим все наши точки, которые установлены программой мониторинга, разработанной и утвержденной Академией наук Республики Татарстан. В этом году к нашей экспедиции присоединятся специалисты из Татарстанского ВНИРО, и мы в 3 точках проведем совместное исследование для того, чтобы более глубоко и комплексно понять состояние водной среды в убежище водохранилища. Это, наверное, одна из новинок этого года в плане научной экспедиции», – рассказала она.

«Фламинго» не раз использовался не только в рамках экспедиций, также судно периодически появлялось при проведении крупных международных мероприятий.

«“Фламинго” мы задействовали в 2023 году при проведении «Россия. Исламский мир». KazanForum», так как был мониторинг акватории Казанки, дальше уже при проведении саммита «Казань. Брикс» и спортивных игр «Брикс» в 2024 году. В этих мероприятиях был применен мониторинг акватории города Казани», – отмечает директор ГБУ «НПО Геоцентр РТ» Марс Валиев.

Помимо этого директор «Геоцентра РТ» поведал о современном техническом оснащении «Фламинго».

«На судне представлены гидрофизические показатели, гидрохимические, также наличие метеостанции, наличие приборов эхолокации, то есть дополнительно ультразвуковое зондирование, которое проводится сегодня. Дальше у нас по обнаружению нефтепродуктов, нефтяной пленки. И это все происходит в круглосуточном режиме на протяжении всего маршрута нашего движения», – подчеркнул Валиев.

Экспедиция продолжит многолетний мониторинг гидрохимического и гидрофизического состояния поверхностных вод Куйбышевского водохранилища, а собранные данные значительно расширят базу для анализа текущих изменений в экосистеме. ВНИРО Татарстана работает с биологическими ресурсами Волги и Куйбышевского водохранилища, включая бентос, фитопланктон и зоопланктон. По мнению заведующего лаборатории аквакультуры Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Михаила Горшкова, благодаря экспедиции на «Фламинго» научное сообщество будет иметь более подробную информацию о процессах в воде.

«Это как раз затрагивает нашу акваторию, в первую очередь это Волго-Куйбышевское водохранилище, Волга – это наша основная река, которой уделяется особое внимание, то есть и рыбному хозяйству, и использованию рыбы. Поэтому актуальность этого вопроса достаточно широка», – подчеркнул Горшков.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Заведующий лабораторией аквакультуры республиканского «ВНИРО» Горшков заметил и то, как ситуация в водной среде Татарстана значительно изменилась.

«С уверенностью могу сказать, что изменяется среда, пусть это медленно, но позитивно. Если говорить о конкретных примерах, то цветение воды, как принято говорить, развитие фитопланктона, несколько начинает сокращаться. А фитопланктон – это основной индикатор на биогенные загрязнения. Бывают годы его вспышек. Во многом зависит воздействие или проявление негативных факторов от гидрологических условий. Мы знаем, когда у нас маловодные годы, мы знаем жаркие годы. Это все так или иначе воздействует на состояние водных средств. Но вот тем не менее в этот год, опять же, благодаря усилиям Минэкологии мы добились высокого уровня воды», – подчеркнул он.

Четырехдневный маршрут экспедиции охватывает основные акватории Куйбышевского водохранилища: от города Казани до устья рек Илеть и Свияга, населенного пункта Кызыл Байрак, поселка городского типа Камское Устье и акватории Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника с последующим возвращением в Казань.