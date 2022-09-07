Минэкологии РТ объявило о запуске конкурса «Эколидер-2022»

В Татарстане стартовал ежегодный конкурс «Эколидер — 2022». Принять участие в нем могут предприятия, журналисты, учебные заведения и неравнодушные граждане, напоминает Минэкологии РТ.

Подать заявку для участия можно до 15 ноября, а в декабре будут объявлены победители события. Так, организации и индивидуальные предприниматели представят свои достижения в области охраны водных ресурсов, атмосферного воздуха, в эффективном обращении с отходами и экологической безопасности. Органы местного самоуправления расскажут об охране окружающей среды в муниципалитетах РТ либо сельских поселениях.

Также поборются за победу детсады, школы и организации высшего и дополнительного образования. Они представят свои наработки и достижения в сфере экологического образования. Две номинации отданы общественным объединениям и гражданам. СМИ смогут получить награду за лучший теле-, радиосюжет, материал в электронных либо печатных изданиях.

Также на конкурсе определятся эколидер Татарстана среди блогеров и лучший госинспектор РТ.

В этом году конкурс приурочен к 30-летию Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.