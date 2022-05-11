Минэкологии РТ объяснило, почему прекратились экспертизы по строительству МСЗ

В настоящее время какие-либо экспертизы по строительству завода по термической обработке мусора под Казанью не проводятся. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ — главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Вся проектная документация по данному заводу прошла все необходимые экспертизы — государственную экологическую и строительную. По поручению Президента РТ [Рустама Минниханова] была проведена международная экспертиза по проекту завода. Все экспертизы подтвердили безопасность завода, на сегодняшний день ведется строительство. Поскольку на сегодняшний день функционирование не осуществляется, то и новых исследований не проводилось», — пояснил представитель профильного ведомства.

Первый замминистра также напомнил, что по просьбам местных жителей с учетом высокой нагрузки на Авиастроительный район Минэкологии РТ в прошлом году перенесло на его территорию автоматическую станцию контроля за атмосферным воздухом.

«Чтобы мы могли при направлении ветра с той территории (завода в поселке Осиново — прим. Т-и) оценить негативное воздействие, которое, возможно, будет осуществляться на эту территорию», — уточнил Шигапов.