Минэкологии РТ объяснило, когда прекратятся жалобы на плохой воздух в районе Самосырово

Рекультивация Самосыровского полигона в Казани завершится в 2023 году. Она позволит решить проблему многих жителей города, которые жаловались на запах с этого полигона. Об этом сообщил сегодня журналистам в ходе пресс-тура на полигон замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«На сегодняшний день работы завершены на 35%. Рекультивацию завершим в 2023 году – и технический и биологический этап. Думаю, тогда решится проблема многочисленный жителей, которые жаловались на запах с этого полигона», – сказал он.

Размещение отходов производства и потребления на указанной территории началось еще в 1960 году. Первая свалка возникла стихийно и просуществовала до 2013 года. В 2004 году рядом с Самосыровской свалкой был спроектирован и создан полигон ТБО «Самосырово», который принимал отходы до 2017 года. В 2012 году на прилегающей территории создана карта полигона «Восточный». На сегодняшний день полигон «Восточный» не эксплуатируется. Однако с 2019 года поступали многочисленные обращения граждан на качество атмосферного воздуха.

«У нас было зафиксировано порядка 300 жалоб. Число жалоб сейчас сократилось, их стало намного меньше. В зимний период запах меньше, но надо понимать, что в процессе производства работ происходит некоторая перекладка мусора. В процессе реализации проекта исключить весь запах невозможно. Думаю, что еще могут быть некоторые вопросы», – отметил Тарнавский.

Рекультивация Самосыровского полигона по ул. Мамадышский тракт в Казани проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Работы начаты в 2021 и завершатся в 2023 году. Площадь рекультивируемых земель – более 14 га.