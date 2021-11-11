В Минэкологии РТ объяснили, как в три раза сократить объемы грязных стоков в Волгу

Федеральный проект «Оздоровление Волги» позволит снизить грязные стоки в Волгу к концу 2024 года более чем в три раза — до 60 млн кубометров в год. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили сегодня в Минэкологии РТ.

«К концу 2024 года доля загрязненных сточных вод должна снизиться в три раза и даже больше — с 190 млн кубометров в год до 60 млн кубометров в год. Для достижения этой цели до 2024 года планируется реализовать 14 мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений общей проектной мощностью более 130 млн. кубометров в год в рамках федерального проекта „Оздоровление Волги“ нацпроекта „Экология“», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» является одним из наиболее капиталоемких. В его реализации участвуют 15 субъектов страны, расположенных на Волге. Общий объем финансирования мероприятий на территории Татарстана до 2024 года составляет порядка 17,4 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 12,5 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.