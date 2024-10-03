Минэкологии РТ: Общий бюджет конкурса «Эколидер» в 2024 году составит 5 млн рублей

Егор Тарнавский

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Итоги республиканского конкурса «Эколидер-2024» будут подведены в 19 декабря в КРК «Пирамида» в Казани. Об особенностях проведения конкурса в этом году рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«В этом году формат поменялся, мы ввели ряд новых номинаций. С 1 сентября по 15 ноября проходит прием заявок», - сообщил он.

По данным Тарнавского, общий бюджет конкурса составляет 5 млн рублей. Эти средства пойдут на проведение мероприятия и составят общий призовой фонд. Активное участие в конкурсе ежегодно принимают детсады и школы, а также представители сельских поселений.

В этом году в конкурсной группе «Организации и индивидуальные предприниматели» представлены четыре номинации - «Охрана водных ресурсов», «Охрана атмосферного воздуха», «Эффективное обращение с отходами», «Лучший проект в сфере экологической безопасности». Будет определен абсолютный победитель.

Для представителей органов местного самоуправления предусмотрены две номинации – «За достижения в области охраны окружающей среды на территории муниципальных образований РТ» и «За достижения в области охраны окружающей среды на территории сельских поселений РТ». В этой группе также будет выбран абсолютный победитель.

В группе «Экологическое образование в дошкольных образовательных организациях» также есть три номинации, будут определены сразу три абсолютных победителя. Также есть конкурсные группы «Педагогический опыт и инициативы», «Общественные объединения и граждане», «СМИ».