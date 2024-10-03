Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минэкологии РТ: Общий бюджет конкурса «Эколидер» в 2024 году составит 5 млн рублей
Итоги республиканского конкурса «Эколидер-2024» будут подведены в 19 декабря в КРК «Пирамида» в Казани. Об особенностях проведения конкурса в этом году рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.
«В этом году формат поменялся, мы ввели ряд новых номинаций. С 1 сентября по 15 ноября проходит прием заявок», - сообщил он.
По данным Тарнавского, общий бюджет конкурса составляет 5 млн рублей. Эти средства пойдут на проведение мероприятия и составят общий призовой фонд. Активное участие в конкурсе ежегодно принимают детсады и школы, а также представители сельских поселений.
В этом году в конкурсной группе «Организации и индивидуальные предприниматели» представлены четыре номинации - «Охрана водных ресурсов», «Охрана атмосферного воздуха», «Эффективное обращение с отходами», «Лучший проект в сфере экологической безопасности». Будет определен абсолютный победитель.
Для представителей органов местного самоуправления предусмотрены две номинации – «За достижения в области охраны окружающей среды на территории муниципальных образований РТ» и «За достижения в области охраны окружающей среды на территории сельских поселений РТ». В этой группе также будет выбран абсолютный победитель.
В группе «Экологическое образование в дошкольных образовательных организациях» также есть три номинации, будут определены сразу три абсолютных победителя. Также есть конкурсные группы «Педагогический опыт и инициативы», «Общественные объединения и граждане», «СМИ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»