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Ру Тат
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Экология
12 января 2023  00:13

Минэкологии РТ обнаружило незаконную свалку снега в Константиновке

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Татарстанские экологи обнаружили очередную несанкционированную снежную свалку. На этот раз снег свозился на ул. Амурскую в Контантиновке, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Площадь свалки составила 60 кв. метров, а объем — 60 куб. метров. В пробах снега, взятых на месте, обнаружены незначительные превышения ПДК по хлориду, нитрату и нефтепродуктам.

Минэкологии РТ вынесло предостережение исполкому Советского района Казани и поручило ликвидировать свалку.

#свалки
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