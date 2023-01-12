Минэкологии РТ обнаружило незаконную свалку снега в Константиновке

Татарстанские экологи обнаружили очередную несанкционированную снежную свалку. На этот раз снег свозился на ул. Амурскую в Контантиновке, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Площадь свалки составила 60 кв. метров, а объем — 60 куб. метров. В пробах снега, взятых на месте, обнаружены незначительные превышения ПДК по хлориду, нитрату и нефтепродуктам.

Минэкологии РТ вынесло предостережение исполкому Советского района Казани и поручило ликвидировать свалку.