Минэкологии РТ о спуске воды на Волге: Для судов не критично, но плохо для рыбы

Вместо сокращения сбросных расходов было принято решение о частичной сработке Куйбышевского водохранилища на внеплановом заседании Росводресурсов. Заседание прошло по инициативе Астраханской области, настоявшей на продлении рыбохозяйственной полки. О последствиях такого решения для Татарстана «Татар-информу» рассказали в Минэкологии РТ.

«27 мая в Федеральном агентстве водных ресурсом прошло внеплановое заседание межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Рассматривался вопрос продления рыбохозяйственной полки на 5 дней, чтобы обеспечить благоприятные рыбохозяйственные условия для Астраханской области и увеличить сбросные расходы на Куйбышевском водохранилище до 16 тыс. кубометров в секунду. Учитывая маловодную ситуацию прошлого года и прогнозы, Татарстан, а также системный оператор Единой энергетической системы и ПАО «РусГидро» выступили против продления рыбохозяйственной полки», — сообщили в пресс-службе министерства.

Как пояснила начальник отдела Министерства экологии природных ресурсов РТ Татьяна Васильева, ранее завершение спецпопуска и начало сокращения сбросных расходов планировалось с 26 мая. Изначально предполагалось резкое сокращение сбросных расходов с 15 до 10 тыс. кубометров в секунду. Но потом были внесены изменения, благодаря которым снижение с 26 по 30 мая должно было быть более плавным, чтобы уровень Волгоградского водохранилища не просел. Однако на вчерашнем заседании было принято обратное решение в пользу успешного завершения нереста в низовьях Волги.

«Астраханская область просила продлить рыбохозяйственную полку до 2 июня. По итогам общего голосования было принято решение ее продлить на три дня и установить на это время сбросные расходы 16 тыс. кубометров. Таким образом, до 1 июня ежесуточно уровень водохранилища на Жигулевском гидроузле будет падать на 8—10 см, и просядет в общей сложности ещё на 35 см», — отметила Васильева.

С учетом ранее установленного режима работы Волжско-Камского каскада прогноз обстановки на Куйбышевском водохранилище до сих пор был благоприятным. На 27 мая уровень Куйбышевского водохранилища в верхнем бьефе гидроузла составлял 52,81 м БС, на гидропосту Верхний Услон – 52,85 м БС. Однако в связи с принятым решением о частичной сработке ко 2 июня уровень воды составит примерно 52,53 м БС.

«Сейчас у нас на Куйбышевском водохранилище продолжается завершение нереста. Конечно, снижение уровня воды для нас неблагоприятно. Для благополучного завершения нерестового процесса необходимо было обеспечить поддержание уровня водохранилища на отметках не ниже 52,8 м БС», — подчеркнула спикер Минэкологии РТ.

Васильева добавила, что предстоящее снижение уровня воды не должно сказаться на навигации, потому что для судоходства критичной является отметка в 49 м БС. Однако актуален вопрос по наполнению водохранилища на летний период, ведь по прогнозам синоптиков июль ожидается жарким. Следующее заседание МРГ запланировано на 6 июня, на нем будут установлены сбросные расходы на период с 11 июня по 10 июля.