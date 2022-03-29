Минэкологии: Нерест-2022 пройдет в Татарстане при благоприятных условиях

Нерест в 2022 году в Татарстане пройдет при благоприятных условиях. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«2021 год был удачным, и это подтверждают представители науки. В мае и июне уровень Куйбышевского водохранилища был оптимальным для прохождения нереста. Мы с вами помним позапрошлый год, когда не было запасов влаги, но мы удержали уровень водохранилища для нереста. В августе вода ушла до 50-й отметки, но это не критическая отметка», – сказал он.

Спикер отметил, что программный комплекс «Гидрокаскад» позволяет в режиме онлайн видеть уровень не только Куйбышевского водохранилища, но и всего Волжско-Камского каскада.

«Недавно на заседании межведомственной рабочей группы мы тоже говорили, что воды нужно сохранить на 2022 год. Сбросные расходы на Куйбышевском водохранилище минимизированы до 4700-4900 кубометров в секунду», – добавил Шадриков.