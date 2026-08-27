Минэкологии РТ назвало уровень Волги в этом сезоне оптимальным

Уровень воды на Волге в Татарстане в этом году находится на оптимальной отметке, ближе к 53 метрам по БС, что является нормальным подпорным уровнем для водохранилища. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азат Зиганшин на XXI Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских.

«Сейчас очень приятно слышать положительные отзывы и пожелания наших граждан, особенно тех, кто живет близко к воде, от рыбаков которые радовались весной, когда нерест прошел благополучно, от наших рыбопромысловых производственников», – сказал он.

Зиганшин добавил, что в этом году было много положительных высказываний в чатах от спортсменов, которые тренируются у воды и на воде.

«Было столько положительных высказываний в адрес министерства экологии, что удержали хороший уровень», – подчеркнул он.