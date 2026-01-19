Министр экологии РТ назвал источник загрязнения воздуха в северной части Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По экспертному мнению, эксплуатация полигона на ул. Химической стала одной из основных причин жалоб на качество атмосферного воздуха в северной части Казани. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на итоговой коллегии в Казани.

«Проведены два масштабных научных исследования. Первое провел Роспотребнадзор совместно с Федеральным научным центром медико-профилактических технологий. Второе выполнили ведущие научные организации России под руководством МГУ им. Ломоносова в рамках Соглашения с председателем Научного Совета Российской Академии наук по глобальным экологическим проблемам Степаном Калмыковым», – рассказал он.

Экспертами были изучены источники запахов, определены вещества, загрязняющие воздух в северной части Казани.

«Учеными предложены меры по уменьшению загрязнения, среди которых выделю необходимость разработки новых методических подходов к регулированию выбросов с полигонов ТКО», – отметил Зиганшин.